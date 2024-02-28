أحلى بنتين في مصر.. تعليق شيكو على فتيات قادرون باختلاف يتحدثن الإيطالية

شارك الفنان شيكو، في النسخة الـ5 من احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

وظهر الفنان شيكو على المسرح ومعه فتاتين من أبطال ذوي الهمم، حيث أبهرت إحدى بطلات ذوي الهمم الحضور بالحديث باللغة الإيطالية بطلاقة.

وقاطعها الفنان شيكو مازحا: "أنا معرفش حاجة عن إيطاليا غير البيتزا والمكرونة وهما اللي عملوا فيا كده"، مؤكدا أنهم “أحلى بنتين في مصر”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.