أنسب روتين لمحاربة تجاعيد محيط العين والفرق بين المواد المستخدمة

محيط العين من أكثر الأماكن في الجسم التي تحتاج عناية مستمرة؛ نظرًا لظهور التجاعيد في هذه المنطقة بشكل أسرع من باقي الوجه ولأن المنطقة الجلد فيها أضعف من جلد الجسم، وتحتاج المنطقة لترطيب مستمر وتعامل خاصة بعناية سواء كان لعلاج الخطوط أو الهالات أو الانتفاخات، وتبرز «البوابة نيوز» أنسب روتين لمحيط العين.



-أنسب روتين لمحيط العين:

ترطيب محيط العين بشكل يومي بكريم مرطب يحتوي على مواد صحية وفعالة.

إذا كان محيط العين يعاني من الهالات يمكن أن يكون كريم محيط العين مرطب ويفتح المنطقة.

إذا كان هناك انتفاخات يمكن لنوع الكريم أن يتعامل مع الانتفاخات بجانب الترطيب.

هناك ماسك أسبوعي يطبق على محيط العين يوضع مرتين اسبوعيًا وباستمرار يرطب بعمق أكبر ويحافظ على نضارة تلك المنطقة.

استخدام واقي الشمس المناسب على البشرة ومحيط العين عند الخروج في الصباح والتعرض للشمس.

-منتجات العناية بمحيط العين:

كريم العين او سيروم العين:

للترطيب أو الهالات أو الانتفاخات أو يحل مشكلة من بين الاثنين ويحتوي غالبا على هيالورونيك للترطيب أو ريتنول لعلاج الخطوط أو مواد محفزة لإنتاج الكولاجين لمرونة الجلد.

يستخدم بعض المواد التي احتوي على الكافيين لتقليل انتفاخات محيط العين وعلاج الهالات.

جل العين:

يعطي احساس منعش للعين ومحيط العين بجانب الترطيب اليومي الأساسي ويستخدم في بعض الاوقات اذا ازداد شكل الهالات والانتفاخات او الشعور بالتهاب العين ومحيط العين يقوم بتهدئة هذا الشعور حيث يعطي احساس بالتبريد حيث له تأثير مهدئ ويتكون من الكافيين والهايلرونيك ومواد مرطبة وملطفة.

ماسك محيط العين:

علاج مكثف لمحيط العين للترطيب وعلاج مشاكل محيط العين يمكن وضعه قبل النوم او قبل الاستعداد لمناسبة يمتص مشاكل العين مثل الالتهابات وهو يؤدي عمل كريم العين وجل العين.



-نصائح للعناية بمحيط العين:

تنظيف المنطقة جيدا كل يوم قبل النوم.

عدم فرك المنطقة بشكل قاسي.

عدم استخدام مواد قاسية حول العين مثل التونر.

التقليل من استخدام المكياج قدر الإمكان.

الاهتمام بوضع المرطب يوميا قبل تطبيق مكياج وقبل النوم على بشرة نظيفة.

عدم إهمال وضع واقي الشمس عند الخروج.

عدم وضع مواد دهنية حول العين مثل الزيوت أو الفازلين حيث تسبب مشاكل متعددة.

ارتداء النظارة الشمسية عند التعرض للشمس.

الحصول على قسط كافِِ من النوم 8 ساعات ليلا.

تجنب التوتر والسهر والقلق.

شرب الكثير من الماء يوميا يساعد البشرة والعين على الترطيب.