الكنائس تحتفل بختام صيام يونان الخميس المقبل

بدأ الأقباط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في صيام يونان النبى والمعروف أيضا بصوم “نينوى”، أمس الاثنين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بصيام انقطاعي وسوف تنتهي فترة الصوم غدا الأربعاء، على أن يعقد قداسًا بعد غدا الخميس، ويعتبر صومًا قصيرًا بالنسبة لباقي الأصول الأخري في السنة الميلادية.

واستقبلت الكنائس المصلين لأداء صلوات أول قداس لصوم نينوي، حيث أقيم القداس الالهي في الكنائس والأديرة اليوم.

وعقب انتهاء الصيام تحتفل الكنيسة بعد غدا الخميس ببداية عيد الفصح ليونان النبي وكلمة فصح تعنى العبور وأطلقت في العهد القديم على عيد الفصح اليهودي، والاسم الاخر له هو عيد القيامة المجيد، وورد ذكرها لأول مرة من خلال الكتاب المقدس.

وتردد الكنائس القبطية خلال أيام الصوم الي سفر يونان كاملًا فضلًا عن إقامة الصلوات والقداسات اليومية مثل طقس الصوم الكبير وهي تبدأ بصلاة رفع بخور باكر وتستمر علي مدار اليوم.