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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مهمة إنسانية.. القوات الجوية تسقط مساعدات غذائية وطبية مصرية على قطاع غزة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 28 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انقسام غربى حول التدخل البرى فى أوكرانيا 
فرنسا: نفعل كل ما بوسعنا لهزيمة روسيا.. وسلوفاكيا: فشل ذريع
مهمة إنسانية.. القوات الجوية تسقط مساعدات غذائية وطبية مصرية على قطاع غزة
تصريحات متناقضة.. بايدن: إسرائيل وافقت على وقف الهجوم خلال رمضان.. وإعلان الهدنة الاثنين المقبل
مقرر أممى: إسرائيل تجوّع الفلسطينيين عمدًا
130 عامًا تحتاجها الاقتصادات النامية لسد الفجوة فى دخل الفرد
5 أغان تسبب فى سجن مدرس فرنسى بتهمة التعاون مع داعش
3 طائرات "درون بحرية" حوثية دمرتها القوات الأمريكية 

أوكرانيا فرنسا رمضان القوات الأمريكية