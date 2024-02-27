اقرأ غدا في "البوابة".. مهمة إنسانية.. القوات الجوية تسقط مساعدات غذائية وطبية مصرية على قطاع غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 28 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انقسام غربى حول التدخل البرى فى أوكرانيا

فرنسا: نفعل كل ما بوسعنا لهزيمة روسيا.. وسلوفاكيا: فشل ذريع

مهمة إنسانية.. القوات الجوية تسقط مساعدات غذائية وطبية مصرية على قطاع غزة

تصريحات متناقضة.. بايدن: إسرائيل وافقت على وقف الهجوم خلال رمضان.. وإعلان الهدنة الاثنين المقبل

مقرر أممى: إسرائيل تجوّع الفلسطينيين عمدًا

130 عامًا تحتاجها الاقتصادات النامية لسد الفجوة فى دخل الفرد

5 أغان تسبب فى سجن مدرس فرنسى بتهمة التعاون مع داعش

3 طائرات "درون بحرية" حوثية دمرتها القوات الأمريكية