الأهلي يكتسح بلدية المحلة بخماسية في الدوري.. صور

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة للدوري الممتاز.

أحرز خماسية الأهلي كل من وسام أبو علي «هدفين» في الدقيقتين 4 و48، وكريم فؤاد في الدقيقة 14، ورضا سليم في الدقيقة 43، وأنتوني موديست في الدقيقة 73، بينما سجل هدف بلدية المحلة الوحيد اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 86 من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بينما توقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة بلدية المحلة بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

يعود الأهلي لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب 3 شهور تقريبا بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية والسوبر المصري وفترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط : كريم نيدفيد، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم : كريم فؤاد، رضا سليم، وسام أبو علي.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - إسلام مرزوق - محمد عبد الرازق - أحمد رضا.

الوسط: - كريم ممدوح - يوسف حسن - هشام شعبان - أحمد كهربا.

الهجوم: محمد أميسي - حسام أشرف.