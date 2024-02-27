دفاع النواب: الدعم المصري للقضية الفلسطينية مستمر حتى يتحقق السلام العادل في إقامة دولتهم

أعلن النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، عن إطلاق الحزب، برئاسة الفريق جلال الهريدي، اليوم الثلاثاء، القافلة الرابعة للمساعدات الإنسانية، والتي تحتوي على آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه انطلاقًا من دور الحزب، وما تبذله القيادة السياسية من جهود غير مسبوقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للاشقاء في فلسطين الشقيقة، تحركت فجر اليوم القافلة الرابعة من المساعدات، تضم عددا من الشاحنات، والتي تحمل في طياتها الآلاف من الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية، بحضور قيادات ونواب الحزب.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا لا يدرخون جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة إلى الاشقاء في الوطن العربي، مثمنًا جهود القيادة السياسية الرشيدة في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، منذ بدء الازمة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن النائب أحمد العوضي مجددا رفض الدولة المصرية، المخطط الصهيوني القديم – الجديد، لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق وتصفية القضية الفلسطينية، علي حساب دول الجوار، مؤكدًا علي حرص الدولة المصرية للوقوف بجانب الاشقاء في وقت المحن والازمات، وايضا حقوقهم المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واختتم العوضي تصريحاته بالتأكيد علي ما تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، من جهود غير مسبوقة لتحقيق الأمن والاستقرار للاشقاء في غزة، مشددا علي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية وقدمت من أجلها الكثير من التضحيات والشهداء منذ عام 1948، ومازال استمرار الدعم المصرى للقضية الفلسطينية دون المساس بالأمن القومى المصري.