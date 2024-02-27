التنظيم والإدارة يفتح الاستعلام للمتقدمين بمسابقة معلم فصل في 8 محافظات

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن موقف المتقدمين في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد «معلم فصل» للعام الثالث، وذلك في ٨ محافظات، من حيث القبول المبدئي وموعد امتحاناتهم، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم إن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي، محافظات “مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان”، سيتم عقد امتحاناتهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من ٤ إلى ٩ مارس القادم.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الإنتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.. وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".