غدا.. مؤلفات الموسيقار هشام خرما في مسرح الجمهورية

يُحيى الموسيقار هشام خرما، حفلا موسيقيا جديدا، في الثامنة مساء غد الأربعاء، الموافق 28 فبراير الجاري، على مسرح الجمهورية.

يقدم الموسيقار هشام خرما مجموعة من المقطوعات الموسيقية التراثية، إلى جانب باقة من أعماله الغربية والشرقية، وبعض الموسيقى التصويرية لأعماله الفنية.

أحيا الموسيقار هشام خرما العديد من الحفلات الموسيقية المحلية والدولية في العديد من المواقع الأثرية والتاريخية مثل الأهرامات، وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومانشن هاوس في لندن وغيرها.

أطلق خرما العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية، ويعتبر أول ألبوماته الرسمية First Voyage "الرحلة الأولى" بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، و"أرابيسك" مع سوني ميوزيك بالتعاون مع كلٍ من الموسيقي ياني، وشان أتيلا.

وشارك خرما في فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، بالإضافة إلى مشاركته في حفلًا آخر في مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، إلى جانب مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني التي أقيمت في 15 فبراير الجاري.

كما ألف الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية منها: يوم 13، وسوتس، وماكو، وغيرها، إلى جانب موسيقى مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، والذي عرض في عام 2020.