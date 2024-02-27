رئيس "القومي للمسرح" ينعى الشاعر الغنائي بخيت بيومي

نعى الفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الشاعر الغنائي بخيت بيومي؛ الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٤م، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الشاعر الغنائي بخيت بيومي؛ كتب الفوازير لمدة ١٧ عاما متواصلة، كما كتب فوازير الأنبياء والرسل.

ومن أشهر أعماله: أشعار مسرحية "٧٢٧"، ومسلسلات: "فرح وفرقة المرح"، "المسحراتي"، "سر الأرض"، "يوميات نجاتي المسحراتي"، وكلمات أغاني المسلسلات الإذاعية: "إجري إجري"، "الأستاذ عفيفي"، "خميس وجمعة"، وفوازير: "عم كريم أبو المفاهيم".

