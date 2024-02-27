جامعة بني سويف تستعد لتنظيم المعرض السنوي للملابس الجاهزة للطلاب

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد نادي روتاري بمحافظة بني سويف؛ وذلك استعدادًا لتنظيم المعرض السنوي للملابس الجاهزة لطلاب الجامعة بالتعاون والتنسيق طبقًا للبروتوكول المُفعل بين الجانبين.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الهام الذي يقوم به نادي روتاري بني سويف في خدمة المجتمع المحلي من خلال التعاون مع الجامعة في تنظيم القوافل الطبية، وعقد الندوات الصحية التوعوية في القري الأكثر احتياجا، وإقامة معارض الملابس الجاهزة للطلاب غير القادرين، وعمل محاضرات توعية في مجال الصحة وسوق العمل، وغيرها من الأنشطة الفعالة لخدمة أبناء المحافظة.

وقدَم أعضاء نادي روتاري بني سويف، الشكر لرئيس الجامعة لحسن الاستقبال وحرصه الشديد علي التعاون مع النادي لتقديم الخدمات المتنوعة لصالح الطلاب والعاملين والمجتمع المحلي إضافة لتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة الدور الاجتماعي للجامعة.