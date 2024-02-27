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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والأزهر والإمام الأكبر دائمًا في نصرة فلسطين وشعبها

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، إن هذا المؤتمر جاء في هذا الوقت ونحن في أمس الحاجة للحفاظ على الأمن الفكري داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن للأزهر الشريف مكانته ومنزلته وفضله في حماية أشرف ثقافة سطعت للبشرية، فجاء الأزهر منحة ربانية، وسط حياة مليئة بالفتن والقلاقل التي كادت أن تطيح بأشرف تراث في الوجود. 

وأكد «عمر هاشم»، خلال المشاركة في المؤتمر الذي تقيمه كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان: "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعيٍ فكريٍّ آمن: رؤية واقعية استشرافية"، ذاكرة التاريخ لا تنسى لكل شيخ من شيوخ الأزهر الماضين مالهم من همة وعطاء، كما لا تنسى  للأزهر وقفته التي حرر فيها مصر من كل فكري متشدد، حافظا أمنها الفكري حتى عصرنا الحاضر، مضيفا أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ ينتصر دائما لأرض القدس الشريف وشعبها. 

واختتم كلمته، داعيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الذي لم يدخر جهدا في سبيل إخماد نار هذه الحرب الظالمة على إخواننا في فلسطين، سائلا -الله عز وجل-، أن يسدد خطاه، وأن يرد أرض المسلمين سالمة ويحفظ شعبها، بعد أن ضاقت السبل وغُلّقت الأبواب، وأن يحفظ مصر وأزهرها الشريف من كل مكروه وسوء.

الدكتور احمد عمر هاشم جامعة الأزهر كلية الدعوة الاسلامية السيسي