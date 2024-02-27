مجلس جامعة بني سويف يكرم منتخب الجوالة الأول بالدورة الـ31 للجامعات المصرية

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 230، المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، منتخب الجوالة لحصوله على المركز الأول بالدورة الكشفية القمية الـ31 للجامعات المصرية التي أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة 13 جامعة مصرية، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة خلال المجلس التهنئة لمنتخب الجوالة معربًا عن سعادته بالفوز الذي حققه في هذه الدورة، لاسيما وأن الدورة القمية الكشفية تعتبر من أقدم الدورات المتخصصة في نشاط الجوالة و الخدمة العامة.

وأشاد بالأداء المشرف للجوالة في مختلف الأنشطة خاصةً في المهارات الكشفية و الإرشادية التي تؤدى إلى القيادة والاعتماد على النفس وبث روح التعاون بين الشباب، وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين.