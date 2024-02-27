"ربط مخرجات التعليم الفنى بمتطلبات سوق العمل" ندوة للتوعية بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة توعوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، والمركز الإعلامى بطور سيناء ، ناقشت أهمية نشر الوعى بين الشباب وخريجي المدارس الفنية والتدريب، وصقل المهارات من أجل الوصول لعمالة ماهرة ومدربة قادرة على المنافسة فى سوق العمل، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المجتمع لخدمة ودعم الشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها، من خلال التوعية بالحقوق والواجبات التى حددها القانون للعمال ، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وفرص التدريب المهنى المجانية بمراكز التدريب المهنى التابعة والوحدة المتنقلة على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للشباب والعاملين بالحقوق والواجبات التى كفلها قانون العمل للعمال وأصحاب الأعمال، وكذلك بالقضايا المجتمعية الهامة التى تؤثر على الشباب والإنتاج ، ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنه شارك فى الندوة محمد محمود مسئول وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم ، وإيهاب عبدالله مدير المركز الاعلامى بطور سيناء، وقد حضر الندوة أحمد مصطفى وكيل مديرية العمل ، ومحمد الزغبى مدير إدارة التدريب المهنى ، مؤكدة استمرار المديرية فى تنفيذ خطط التوعية والتثقيف للعاملين والشباب بالقطاع التعليمي بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية التعليم الفنى ومخرجاته وأهمية التدريب فى تخريج عمالة مهنية مؤهلة للعمل فى القطاعات المختلفة.