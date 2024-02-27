ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29564 طن تشمل : 5236 طن اسمنت معبأ و 1200 طن مولاس و 503 طن يوريا معبأ و 2850 طن كلينكر و 2200 طن رمل و 2935 طن علف بنجر و 13640 طن يوريا و 1000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 72547 طن تشمل : 11800 طن سكر و 16104 طن قمح و 14610 طن خردة و 1093 طن حديد و 3710 طن زيت طعام و 950 طن مولاس و 11629 طن فول صويا و 12651 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 243 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 338 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2414 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65321 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 233510 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6325 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و طنطا و كوم أبو راضي و بنى سويف و الفيوم ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6047 شاحنة .

واستقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط.

وضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.