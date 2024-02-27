جامعة بني سويف تنظم ورش عمل تدريبية للعاملين بقطاع شئون التعليم والطلاب

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب، ورش عمل ودورات تدريبية لتطوير أداء العاملين، شمل التدريب كلية الخدمة الاجتماعية وكليات قطاع غرب النيل، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وتحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود عميد الكلية، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومحمد سليم أمين عام الجامعه، والأستاذ محمود صبرة مدير عام شؤون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من هذه الورش والدورات هو تطوير الأداء الجامعى للعاملين بالجامعة وخصوصا قطاع شؤون التعليم والطلاب بعد تغيير اللوائح الداخلية لجميع كليات الجامعة بنظام الساعات المعتمدة، لتدريب العاملين حول كيفية التسجيل والقيد، ودورهم في الإرشاد الاكاديمي وكذالك احتساب GBA، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الراغبين في تغيير تخصصاتهم أو الانتقال بين الكليات والبرامج الدراسية.

هذا بالإضافة إلى شرح القوانين والقواعد وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة المنظمة للعمل، بعد آخر تعديلات للدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويتم فتح باب الحوار والمناقشة للمتدربين للإجابة على كافة أسألأتهم واستفساراتهم.