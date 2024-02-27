بالصور.. تفحم مطعم داخل قرية النورس السياحية في بورسعيد

نشب حريق داخل قرية النورس السياحية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل قرية النورس السياحية فجرى الدفع بـ 4 سيارات للإطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.

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