ads
الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. تفحم مطعم داخل قرية النورس السياحية في بورسعيد

موقع الحريق
موقع الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشب حريق داخل قرية النورس السياحية في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تسبب في تفحم الكافتيريا والمطعم الرئيسي، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد بلاغًا بنشوب حريق داخل قرية النورس السياحية فجرى الدفع بـ 4 سيارات للإطفاء وفرق الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى باقي منشآت القرية السياحية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات.

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٣١٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٣١٠
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٢٥٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٢٥٧
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٢٤٢
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٢٤٢
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٢٢٤
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٧_١٠٥٢٢٤
حريق قرية النورس النورس بورسعيد محافظة بورسعيد