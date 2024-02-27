الليلة.. ختام العرض المسرحي "لعبة وحدوتة" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل

يختتم قصر ثقافة فارسكور التابع لفرع ثقافة دمياط، اليوم الثلاثاء، فعاليات العرض المسرحي" لعبة وحدوتة"، وذلك ضمن عروض نوادي مسرح الطفل الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

العرض تأليف عبده الحسيني، وإخراج محمد طارق، بطولة أعضاء فرقة فارسكور لمسرح الطفل وتدور أحداث العرض في إطار درامي، تلتقى البطلة "آية" بعدد من الطلاب بمختلف الطباع، لتشاركهم فكرتها بلعبة تجمعهم معا بوقت الفراغ.

شهد العرض المخرج رأفت سرحان والملحن توفيق فودة ورئيس نادى أدب دمياط حلمي ياسين والشاعر محمد يوسف، وعدد كبير من جمهور القصر.

ويقدم إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، 6 عروض بنوادي مسرح الطفل هذا الموسم، وهي "مملكة القرود" لقصر ثقافة الزقازيق تأليف سمير عبد الباقي وإخراج تريزا فريد، "أما بعد" لقصر ثقافة منيا القمح، تأليف محمود كحيلة وإخراج محمد السيد، "الفرعون الصغير" لقصر ثقافة المنصورة تأليف شهاب سلطان إخراج محمد عبد الجواد، مسرحية "هفتان وريان" قصر ثقافة المنصورة، تأليف أحمد زكريا وإخراج أحمد مصطفى، "لعبة وحدوتة" قصر ثقافة فارسكور بدمياط، تأليف عبده الحسيني وإخراج محمد طارق، "الجبلاية" قصر ثقافة أنور المعداوي بكفر الشيخ، تأليف عبده الحسيني وإخراج أحمد جاويش.

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