بولندا ترغب في استضافة المزيد من القوات الأمريكية لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

أكد وزير الأجهزة الأمنية البولندي، توماس شيمونياك، أن بلاده ترغب في استضافة المزيد من القوات الأمريكية للمساعدة في تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ "ردا على التهديد الروسي".

وقال شيمونياك - في تصريح نقله راديو بولندا اليوم الثلاثاء - إن السلطات البولندية تدرس السيناريو المتمثل في أن الحرب في أوكرانيا المجاورة يمكن أن تمتد إلى دول أخرى، قائلا: "علينا أن نفعل كل شيء لضمان وجود أكبر عدد ممكن من الحلفاء في بولندا".

جدير بالذكر أن حوالي 10 آلاف جندي أمريكي يتمركزون حاليا في بولندا.