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الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رئيس الزمالك يستقبل سفير بلجيكا ويمنحه درعا تذكاريا

رئيس الزمالك يستقبل
رئيس الزمالك يستقبل السفير البلجيكي
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استقبل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فرانسوا كورنييه سفير بلجيكا في مصر مساء  الاثنين في مقر القلعة البيضاء.
وحرص رئيس نادي الزمالك على الترحيب بالسفير البلجيكي، موضحًا أن دور القلعة البيضاء لا يقتصر على الشق الرياضي فقط، ولكنه دور رياضي واجتماعي وسياسي. 
وأضاف حسين لبيب: "يرجع الفضل في إنشاء نادي الزمالك للبلجيكي جورج مرزباخ، وندعو حفيده وعائلته لحضور مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر".
وفي نهاية الزيارة قام حسين لبيب بتسليم السفير درع نادي الزمالك، وقام فرانسوا كورنييه بتسليم رئيس نادي الزمالك هدية تذكارية.

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