إحالة عاطلين للجنايات بتهمة حيازة أقراص مخدرة بالسلام

قررت نيابة السلام إحالة عاطلين، لمحكمة الجنايات في اتهامهما بحيازة كميات من المواد المخدرة، بقصد الاتجار في منطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهما كمية من المخدرات بقصد الاتجار، حيث عثر بحوزتهما على 3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش 1600 قرص مخدر مبلغ مالي متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.