كرم عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، الطالبات المتفوقات بالصفوف الثلاثة بمدرسة السيدة عائشة 1 الإعدادية بنات، إحدى مدارس المبادرة الرئاسية الألف مدير، وذلك بحضور دعاء عبده مدير المدرسة.

وقدم وكيل الوزارة شهادات تقدير للطالبات المتفوقات علميا، كذلك الطالبات اللائي حققن مراكز متقدمة جمهوريا بالأنشطة التربوية خلال الفصل الدراسي الأول؛ تشجيعا لهن على مواصلة التفوق التعليمي والتميز العلمي هذا العام.

وفي كلمة موجزة أعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته الغامرة بتكريم المتفوقين بالسيدة عائشة ليكون ذلك نبراسا مضيئا يسير على هديه أبنائنا الطلاب والطالبات من أجل استمرار التميز الدراسي والتفوق التعليمي في المراحل التعليمية المستقبلية.

وخاطب شحاتة زملاءه المعلمين والمعلمات بذلك الصرح التعليمي المتميز، مؤكدا لهم أن هؤلاء الطالبات أمانة في أعناقنا جميعا يجب التعامل معهن بحرص ورفق وفق أسلوب تربوي متميز للمساهمة الفعالة في تحقيق التقويم السلوكي المناسب.

وكيل "تعليم مطروح" يكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة السيدة عائشة

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