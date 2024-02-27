أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة الشيراتون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل- عامل) بحوزتهما ( عدد من الهواتف المحمولة وكذا عدد من عبوات الهواتف الفارغة - جهاز لاب توب - 11 ساعة ماركات مختلفة - 2 سماعة لاسلكية - 2 كوفر سماعة – عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة) بمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من داخل محل للهواتف المحمولة بمنطقة الشيراتون " بأسلوب كسر القفل " ، وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.
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حبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بالقاهرة
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أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة الشيراتون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بسرقة محل هواتف محمولة بمنطقة الشيراتون 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة.