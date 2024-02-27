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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا دانيال يرسم كهنة جدد في أستراليا

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال
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ترأس الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا والقديسة مارينا بمدينة ملبورن.

شارك بالحضور لفيف من كهنة الكنيسة ، وعقب صلاة الصلح أتم سيامة الشماس كريس غالي ( دياكون بيشوى ) كاهن بأسم القس مايكل ، والشماس شادي نسيم ( دياكون جبرائيل ) كاهن باسم القس جيمس لخدمة مذبح وشعب كنيسة الشهيد مار مينا والقديسة مارينا.

كما قام  الأنبا دانيال خلال القداس الإلهي بكنيسة القديس يوحنا والقديسة فيرينا ، بسيامة الشماس جورج ميخائيل باسم القس موسي للخدمة بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة جبرائيل ، بجزر سليمان (Solomon Island) جنوب المحيط الهادي.
ويقضى الكهنة الجدد فترة الأربعين يوم بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز سيدني أستراليا.

 

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الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا والقديسة مارينا بمدينة ملبورن كاهن دياكون المحيط الهادي