3 شهداء برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة ومدينة طوباس

استشهد 3 شبان فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس ومخيم الفارعة، واندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين داخل المدينة والمخيم.

كما نشر الاحتلال قناصته فوق أسطح المباني العالية، خلال اقتحام المدينة والمخيم، وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، لوكالة أنباء "وفا"، إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة، ومنعه من نقل جثمان الشهيد أسامة إلى المستشفى.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على حي الدرج والزيتون والصبرة، في مدينة غزة، كما نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.