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الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. مدفعية الاحتلال تقصف جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفًا على جنوب حي تل الهوا غرب مدينة غزة.

اقتحم الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، مخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع اتجاة المواطنين الفلسطينيين، كما تمركزت قوى من جيش الاحتلال عند مدخل المخيم.

واستشهد أربعة مواطنين فلسطينيين، برصاص الاحتلال والقذائف الإسرائيلية غرب مدينة غزة، كما استشهد 9 فلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في غارة على منزلًا لعائلة الزطمة بالقرب من المستشفى الكويتي.

فلسطين مدفعية الاحتلال قصف جنوب حي تل الهوا مدينة غزة