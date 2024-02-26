شعبة مواد البناء: 7 آلاف جنيه قيمة انخفاض الحديد بعد مشروع "رأس الحكمة"

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الحديد ومواد البناء مر بحالة من الركود والارتباك والعشوائية في التسعير مما أضطر الكثير من شركات المقاولات إلى التوقف عن البناء بصفة عامة، وتأجيل الأعمال.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مشروع رأس الحكمة أدى لانخفاض سعر الدولار وانخفاض بعض أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن هناك شركات أعلنت عن تخفيض أسعار الحديد بما يقرب من الـ7 آلاف جنيه من 53 لـ47 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضًا آخر في الأسعار مع قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار للمستورديين، مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات في حالة ترقب ولم تعلن عن أسعار الحديد.