شاهد.. تريلر فيلم الغرب الأمريكي "Horizon"

طرحت استديوهات “وارنر بروس” الترفيهية، الإعلان الرسمي الأول لفيلم الغرب الأمريكي “Horizon: An American Saga” من بطولة وإخراج النجم كيفن كوستنر، في رابع تجاربه الإخراجية.

تدور أحداث الفيلم، المقرر عرضه نهاية يونيو المقبل، في إطار من الدراما الغربية، يسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عامًا ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي.

ويمتلك النجم كيفن كوستنر، مسيرة إخراجية مرموقة، حيث قدم أول أعماله كمخرج عام 1990، من خلال فيلم “Dances with Wolves” والذي فاز بـ7 جوائز أوسكار. كما كرر التجربة عام 1997 بفيلم “The Postman”، وعام 2003 بفيلم “Open Range”.