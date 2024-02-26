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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الهلال يهزم الاتفاق ويُعزز صدارته للدوري السعودي

الهلال والاتفاق
الهلال والاتفاق
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حقق الهلال فوزًا صعبًا على الاتفاق بهدفين دون رد في الجولة 21 من الدوري السعودي، ليُعزز صدارته للترتيب.

سيطر الهلال على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق سافيتش بعد رأسية متقنة من تمريرة روبن نيفيز.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال محاولاته الهجومية، لكنه لم يتمكن من تسجيل المزيد من الأهداف.

وبهذا الفوز، يرفع الهلال رصيده إلى 59 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 28 نقطة في المركز الثامن.

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