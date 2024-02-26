تفاصيل لقاءات وزير الداخلية مع نظرائه العرب بتونس

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء داخلية دول (السعودية – الإمارات - الكويت – البحرين – تونس – العراق – اليمن - لبنان – فلسطين – الأردن – وزير الدولة للشئون الداخلية بدولة قطر) ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول".

جاء ذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.

وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سُبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التى فرضتها الظروف السياسية والإقتصادية العالمية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، بالإضافة لاستعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى ومُجمل التطورات على الصعيد الإقليمى، مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد على أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، والتصدى الحاسم لمرتكبيها للحيلولة دون العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها.



كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من السادة وزراء الداخلية العرب حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات معها فى شتى المجالات الأمنية، إنطلاقًا من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول العربية.



كما تم الإتفاق فيما بين الوزراء على استكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.

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