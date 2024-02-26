نائب رئيس جامعة القاهرة: الجامعات الأمريكية لعبت دورا مهما فى إعداد أعضاء هيئات التدريس المصريين

أجرت هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق لها، جولة تفقدية للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، في دورته الـ 14، والذي انطلق الخميس الماضي والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع، ينتهي 29 فبراير من الشهر الجاري.

وخلال جولتها التفقدية، أثنت السفير الأمريكية، على ما شهدته في الملتقى التعليمي، كما استمعت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، إلى شرح مبسط من الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، عن فعاليات المعرض وخدماته وما تقدمه الجامعات المشاركة فيه بأنواعها على مدار دوراته السابقة، بالإضافة إلى أهم البرامج الدراسية والبحثية.

وتفقدت السفيرة الأمريكية في القاهرة، أجنحة الجامعات المصرية بمختلف أنواعها في المعرض والملتقى، وعلى رأسها جناح التعليم العالي الأمريكي ويمثله السفارة الأمريكية، وجناح الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالإضافة إلى الجامعات المصرية وعلى رأسها (جامعة بنها - جامعة بنها الأهلية - جامعة عين شمس - جامعة القاهرة - جامعة النيل الأهلية - جامعة المستقبل - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى - الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة - وجامعات المعرفة بالعاصمة وجناح (هيئة أمديست).

واستعمت السفيرة الأمريكية في حديث ودى مع رؤساء الجامعات إلى شرح واف عن البرامج المشتركة مع الجامعات الامريكية سواء الحكومية أو الأهلية، وما تقدمه لطلابها، وعن تطور العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات التعليمية.

كما استقبل الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون البحوث والدراسات العليا، السفيرة الأمريكية خلال تفقدها جناج جامعة القاهرة، في المعرض والملتقى، حيث أكد تطور العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في التعاون الأكايمي والتعليمي والبحثي، مشيرا إلى أن هناك شراكة قوية تجمع بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات الأمريكية، وهناك تواصل مباشر معها من أجل تعزيز التعاون والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية في جميع كليات جامعة القاهرة

واستقبل الدكتور محمد ضياء الدين، رئيس جامعة عين شمس، السفيرة الأمريكية، خلال تفدقها جناح الجامعة في الملتقى والمعرض، وأشادت بما تقدمه الجامعات المصرية في السنوات الأخيرة، حيث قدم لها رئيس جامعة عين شمس، شرح وافيا عن أهم البرامج التعليمية والأكاديمية والبحثية التي تقدمها الجامعات في مصر وكيفية تأهيل طلابها لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وفي ختام زيارتها للمعرض، أجرت السفيرة الأمريكية في مصر، حديثا وديا، مع رؤساء ومسئولي الجامعات المصرية بمختلف أنواعها، والحديث عن العلاقة المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، متطرقة إلى التعاون والشراكة الدولية بين الجامعات الأمريكية والجامعات المصرية، والحرص الشديد من جانب الجامعات على التعاون مع مصر بمجالات التعليم العالي والبحثي.

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، إن الجامعات الأمريكية، لعبت دورا هاما فى إعداد أعضاء هيئة التدريس للجامعات المصرية من خلال البعثات والمنح الدراسية وكذلك المهمات العلمية والمشروعات البحثية المشتركة ساهمت فى حل كثير من المشكلات وشاركت فى التنمية فى قطاعات كثيرة أهمها القطاع الزراعى والأمن الغذائى والطاقة والمياه والرى وغيرها.

وشهد اليوم الثاني من فعاليات المعرض والمتلقي الدولي للتعليم العالي والتدريب، حضورا كبيرا من الطلاب للتعرف على ما تقدمه الجامعات من برامج، حيث تم تخصيص لكل جامعة ساعة للحديث عن برامجخا وشرحها للطلاب، بالإضافة إلى الحضور اللافت من رؤساء ومسئولي الجامعات، كذلك الدكتور عمرو سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، الذي بدوره تفقد أيضا أجنحة الجامعات والاستماع إلى رؤساء ومسئولي الجامعات عن البرامج المختلفة التي تقدمها.

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