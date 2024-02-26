حبس المتهم بسرقة شاب بالإكراه فى الخانكة

تباشر النيابة العامة بالخانكة التحقيقات حول إصابة شاب بطلق ناري على يد آخر محاولا سرقته بالإكراه

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية للمجني عليه وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق ناري وحالته العامة مستقرة، وجرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجني عليه أثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالإكراه منه إلا أن المجني عليه قاومه فأطلق المتهم الرصاص عليه فأحدث إصابته وفر المتهم هاربا.

وفي أحد الأكمنة ألقي القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.