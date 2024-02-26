وصول البث الفضائى لمناطق جغرافية واسعة عقب الشراكة بين نايل وعرب سات

وقعت الشركة المصرية للأقمار الصناعية إتفاقية شراكة إستراتيجيه وتعاون مشترك مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية -عرب سات وذلك بوصفهما الشركتان الرائداتان في مجال الأقمار الصناعية وخدمات الاتصالات في الشرق الاوسط والمنطقة العربية

واوضحت نايل سات فى بيان صحفى اليوم ان الاتفاقيه تشمل التعاون في مجالات البث التليفزيوني الفضائي والاتصالات في المنطقة.

و تم توقيع الاتفاقية على هامش النسخة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام الذى أُقيم فعاليته بالعاصمة السعودية الرياض في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري.

ومن جانبه أكد اللواء سامح قتة رئيس مجلس إدارة نايل سات والعضو المنتدب حرص الشركة على فتح المزيد من منافذ التعاون مع مختلف مشغلى الاقمار فى المنطقه فى اطار خطط الشركة للاستفادة من نقاط القوة لديها ولدى مشغلى الاقمار الصناعية العاملة فى المنطقة لتقديم خدمات متنوعه.

واشار الى ان التعاون المشترك مع عرب سات يهدف الى تحقيق التكامل في تقديم خدمات البث االفضائي والاتصالات عبر منظومة أقمار صناعية متطورة تغطي نطاقات جغرافية واسعة تلبي كافة احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا .

ومن جانبه أعرب المهندس الحميدي بن مناحي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات عن سعادته بالتعاون مع نايل سات واصفاً اياها بالبداية الطيبه لابرام اتفاقيات جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجيه بين الجانبين وتدعم التنمية في كافة مجالات البث الفضائي والاتصالات ، و تعزز الشراكات في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك بما يحقق مصالح الطرفين .