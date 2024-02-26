الجامعة العربية تؤكد حرصها على دعم كل الجهود لوقف نزيف الدم الفلسطيني

رحب السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية ، بكافة الجهود العربية المبذولة في أعقاب قبول محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي الابتدائي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ونوه منزلاوي في تصريح له،اليوم ،في هذا الاطار بخطط التحرك الدولية وخاصة الخطة التي طرحها البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي ،الذي يمثل الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي ركزت بضرورة محاسبة اسرائيل على ما تقترفه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل ،

وطالب جميع الدول حكومات وبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية باتخاذ إجراءات تلزم إسرائيل، بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة الواردة في أمر محكمة العدل الدولية، والوقف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، التزاماً بأمر المحكمة.

وشدد على دعمه لكافة الجهود والتحركات بهذا الصدد سواء كانت اتصالات او زيارات او أعمال قانونية للعمل بذلك.