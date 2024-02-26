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الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم عن عمر يناهز الـ 60 عاما بعد صرع مع المرض

الفنان فادي إبراهيم
الفنان فادي إبراهيم
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رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 60 عام.

أعلن خبر الوفاة الفنان قصي خولي عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، وقال: "عزائي الشديد لكل أهله ومحبينه وأصدقائه وعزائي للبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه.. وداعا خيّ الغالي وداعا يا ابو عمر.. سنفتقدك كثيرا أسكنك الله واسع جناته".

والجدير بالذكر أن، تعرض الفنان الراحل فادي إبراهيم لوعكة صحية شديدة، التي تسببت في توقف إحدى كليته تمامًا عن العمل مما أسفر عن بتر ساقه نتيجة إصابته بالمرض السكري.

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