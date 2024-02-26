علي فرج يتأهل لنصف نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش 2024

تأهل النجم على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا، إلى دور نصف نهائى بطولة شيكاغو المفتوحة للإسكواش 2024، بعد الفوز فى لقاء مصرى خالصاً على كريم عبد الجواد المصنف الخامس بنتيجة 3-0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

11-2 - 12-10 - 11-4 .

بهذا الفوز تأهل على فرج لاعب وادى دجلة إلى نصف النهائي لمواجهة مصرية دجلاوية خالصة أمام مازن هشام.

وتعد بطولة شيكاغو المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش، واحدة من البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وقد انطلقت البطولة التي تقام بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجاري، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 250 ألف دولار.