جامعة المنيا تستقبل نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشئون التعليم العالي

على هامش زيارة فرق لجان المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لكليات جامعة المنيا وبرامجها المُتقدمة للاعتماد، عُقد بالجامعة لقاء موسع، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، حاضرت فيه الدكتورة ثناء راضي، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لشئون التعليم العالي، بحضور الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد ، وعمداء الكليات، ومديرى وحدات الجودة، ومنسقى البرامج، وأعضاء مركز ضمان الجودة بالجامعة.

تناولت الدكتورة ثناء راضي خلال لقائها، توضيح وشرح المستجدات فى معايير التقدم للاعتماد، والترتيبات التى تقوم بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لرفع جودة العملية التعليمية، والسعي للمنافسة الدولية للجامعات، ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، كما استعرضت تطورات وقرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسي والبرامجي.، مطالبة الحضور بالمتابعة المستمرة لمواقع الهيئة الرسمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي للتزود بالمعلومات الصحيحة اللازمة حول مستجدات التقدم.

وفي نهاية اللقاء قامت المحاضرة، بالرد على استفسارات عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجودة ، حول بعض المفاهيم، وفهم متطلبات المعايير المُستجدة لتطبيقها.

وقد ثَمَّنَ رئيس الجامعة مجهودات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتحقيق أهداف وخطة التطوير الشامل التى تستهدفها وتطبيق معايير الجودة، انطلاقًا بأهمية الدور الذي تلعبه الجودة الشاملة لتحسين وتطوير أداء مؤسسات التعليم العالي، مؤكدًا بتعاون الجامعة المستمر مع كل ما يخدم تطلعاتها في الوصول إلى الاعتماد المؤسسي والأكاديمي