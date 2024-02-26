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الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الحرية لفلسطين.. طيار أمريكي يشعل النار فى نفسه

الشرطى الامريكية
الشرطى الامريكية
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صدمت العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأحد، برجل أضرم النار فى نفسه أمام السفارة  الإسرائيلية، و تبين أنه عضو فى سلاح الجو الامريكى وفقًا لما أكده شخص مطلع على الحادث.
وذكر المصدر أن الرجل، الذي لم تُكشف عن هويته من قبل السلطات، وصل إلى مقر السفارة قبل الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، حيث أمسك هاتفه وبدأ في بث مباشر على منصة البث المرئي "تويتش"، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" .
فيما تظهر فيديوهات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إكس" اليوم الاثنين ، أن الجندي بدأ بثًا مباشرًا، حيث بدأ في التحدث مؤكدًا أنه لن يشارك في أي عمليات إبادة جماعية بعد الآن.
ثم وضع الجندي هاتفه على الأرض، وسكب مادة على نفسه وأشعل النيران، مصرخًا بعبارة "الحرية لفلسطين"، وشهدت النيران اشتعالها على جسده، و حذفت منصة "تويتش" الفيديو 
 

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IMG_4834
السفارة الإسرائيلية واشنطن طيار أمريكي