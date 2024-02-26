تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1021 شاحنة 483 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 643 شاحنة و474 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 378 شاحنة و 9 سيارة.

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة ، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي الرياض ، امل والحرية1 فيما غادرت ثلاث سفن وهي الرياض ، دليلة والحرية2 ، كما تم تداول 3040 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي بريدج ، كوين نفرتيتى، آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 400 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة ومغادرة السفينة درة جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2215 راكب بموانيها.

