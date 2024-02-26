قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لنابلس بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام قريتي برقا وشقبا في محافظة رام الله والبيرة، حيث انتشرت بشكل كبير في الشوارع ونصبت حواجز تفتيش، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات أو مواجهات.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقد أسفر هذا العدوان عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 69 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، كما هناك آلاف المفقودين تحت الأنقاض.