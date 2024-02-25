مائل للحرارة نهارًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجة البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 27 والصغرى 11 ، وعلى جنوب الصعيد 28 العظمي والصغرى 15 درجة .