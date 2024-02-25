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الأحد 25 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب سيدات السلاح يحتل المركز 16 بكأس العالم ويتأهل لأولمبياد باريس

منتخب سيدات السلاح
منتخب سيدات السلاح
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أنهى منتخب مصر للسيدات منافسات الفرق بكأس العالم لسلاح الشيش بالمركز السادس عشر بالبطولة التي تقام في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وبذلك يكون قد ضمن منتخب مصر للسيدات تأهله لدورة الألعاب الأولمبية بباريس الصيف المقبل، وذلك بعد أن ضمن تواجده كأحسن منتخب أفريقي في أفضل 16 منتخبًا في التصنيف الأولمبي بعد انتهاء آخر بطولات كأس العالم للشيش على أن يتم الإعلان الرسمي والنهائي عن الفرق المتأهلة في شهر إبريل المقبل.

ويضم منتخب السيدات المشارك ببطولة كأس العالم على صعيد الفرق كل من يارا الشرقاوي، ملك حمزة، سارة عمرو حسني ولوجين خالد.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

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