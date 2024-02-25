حنان عمار: الحوار الوطني يعمل على تعزيز مسيرة البناء والتنمية للاقتصاد المصري

أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية انعقاد جلسات الحوار الاقتصادي الوطني غدًا، بمشاركة خبراء وممثلين حكوميين لتحديد استراتيجيات الاقتصاد الكلي والانفاق العام في مصر، مع التركيز على تجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة البناء والتنمية.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن المناقشات الاقتصادية في الحوار ستتميز بالعمق والتخصص، بهدف تحقيق مخرجات واقعية وقابلة للتنفيذ، مؤكدة أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات اقتصادية لإدارة المرحلة القادمة، والتي كان آخرها توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بمدينة رأس الحكمة مع الإمارات بهدف تحسين الوضع الاقتصادي المصري.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ في الوقت القريب أو المتوسط، موضحة أن الحكومة ستكون المسؤولة عن تحديد القضايا الاقتصادية المطروحة للنقاش، حيث سيتمكن كل أطراف الحوار من تسليط الضوء على المشكلات، بالإضافة إلى إعداد جدول زمني للحلول، مع متابعة دقيقة لتنفيذها.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للسيطرة على الأسعار، مشددة على ضرورة القضاء على السوق غير الرسمية للدولار، لتفادي تأثيرها المتوقع على أسعار السلع والمنتجات، خاصة في ظل الانتعاشة الاقتصادية التي تسعى إليها الدولة لتحسين الاقتصاد.