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الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تكريم عادل فهيم في ختام بطولة السعودية لكمال الأجسام

تكريم عادل فهيم
تكريم عادل فهيم
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اختتمت اليوم فعاليات بطولة المملكة العربية السعودية لكمال الأجسام التي احتضنتها مدينة الخبر بحضور الدكتور عادل فهيم، نائب رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس الاتحاد المصري، والعربي، والإفريقي لكمال الأجسام واللياقة البدنية ، ضيف الشرف الرئيسي في البطوله و قاسم ليث نائب رئيس الاتحاد السعودي لكمال الاجسام واللياقة البدنية وفارس الدخيل المدير التنفيذي للاتحاد السعودي و عبد اللطيف القاسمي مدير العلاقات العامه في الاتحاد العربي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه .

و حب قاسم ليث نائب رئيس الاتحاد السعودي ، بضيف المملكه الدكتور عادل فهيم ، في بلده الثاني السعوديه.

وخلال احتفاليه كبرى تم تكريم الدكتور عادل فهيم، واهدائه درع البطوله، من قبل الاتحاد السعودي برئاسة ايمن بن محمد الراشد الذي اناب عنه في تسليم الدرع  قاسم ليث نائب الرئيس وذلك تقديرآ لجهوده في الارتقاء باللعبة .

 من جانبه كرم الدكتور عادل فهيم ، رئيس الاتحاد السعودي ايمن بن محمد الراشد تقديرا لدوره الكبير في الارتقاء باللعبة في المملكه العربيه السعوديه  .

و أعرب فهيم،  عن سعادته بهذا التكريم واثني علي التنظيم الكبير للبطوله التي تحاكي البطولات الدوليه وثمن دور اتحاد كمال الأجسام السعودي في الارتقاء باللعبة.

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