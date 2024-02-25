وزير الرياضة: مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث الدولية

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن مصر أصبحت مركزًا لاستضافة الأحداث والبطولات الدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تنظيم 336 بطولة دولية وعربية وافريقية خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد "صبحي" أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال استثمار الطاقات بما يكفل تكوين المواطن القادر على المساهمة والمشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال، المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأحد، بمقر الأكاديمية بأبي قير للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد الدولي للمعلوماتية السادس والثلاثين والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في الفترة من 1-8 سبتمبر 2024.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون الذي وصفه بالهائل مع الأكاديمية فينا يتعلق بدعم الابطال الرياضيين فى تعليمهم، مؤكدًا أن النجاح الذي تشهده الأكاديمية يمثل نموذجًا رياديًا، من خلال توفير تعليم متميز، معزز بكافة الوسائل التعليمية الحديثة بالاستناد إلى حاجة السوق، إضافة إلى دورها في تبني أساليب تدريس حديثة تتواكب مع الثورة التكنولوجية.