مصدر بالأهلي يكشف حقيقة العرض السعودي للتعاقد مع "كهربا"

كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة رحيل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في الفترة المقبلة بعد توتر العلاقة بين اللاعب والمدير الفني السويسري وإدارة القلعة الحمراء على خلفية اعتذار “كهربا” عن عدم السفر مع بعثة الفريق إلى غانا لمواجهة ميدياما.

واستبعد “كولر” اللاعب محمود كهربا من قائمة الفريق في رحلة غانا، بعدما طلب اللاعب السماح له بالبقاء في القاهرة لحضور زفاف شقيقته، وهو الأمر الذي أغضب المدير الفني الذي اعتبر أن تصرف “كهربا” غير مسئول.

وقال مصدر داخل الأهلي إن الحديث عن رحيل محمود كهربا في الوقت الحالي غير مطروح تماما خاصة أن الفريق في منتصف الموسم ولديه ارتباطات كثيرة ونحتاج لجميع اللاعبين.

وأضاف أنه لا توجد أي عروض لمحمود كهربا في الوقت الحالي سواء من اندية سعودية أو خليجية للتعاقد مع اللاعب.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تلقي محمود كهربا عرضا من أحد الأندية السعودية، للإنضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.