إعلان أسماء الفائزين بانتخابات التجديد النصفي بنقابة مهندسين القاهرة

أعلن المهندس ضياء الكيكي امين النقابة ورئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة ، بعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقاهرة، ان الانتخابات تمت بنجاح ودون اي معوقات ، وتقدم الكيكي بالتهنئة للفائزين بعضوية نقابة مهندسين القاهرة وهم:

مهندس إبراهيم حلمي عضو مدني

مهندس ايهاب حسن

عضو معماري

مهندس احمد محمد فوزي

عضو كهرباء

مهندس حسام هاشم

عضو ميكانيكا

م. جون غالي

م. احمد مهران

عضو شعب صغيرة

م. احمد سلطان

وتمني امين نقابة القاهرة التوفيق للجميع . مؤكدا أن مجلس نقابة القاهرة لازال لديه الكثير ليقدمه للسادة المهندسين واسرهم.

وأشار إلى أن الجميع سوف يتكاتف معا لاتمام الأهداف التي يطمح مجلس نقابة القاهرة لتحقيقها.