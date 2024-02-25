لقاء حواري حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات ملتقى "شباب مصر"

انطلقت فعاليات اليوم الثاني، للملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة".

عقد الملتقى برعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

وتناول الملتقى لقاءً حواريًا حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وحاضر فيها الدكتور محمد سامى مدرس بكلية التجارة وإدارة الأعمال، وتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في دعم رواد الأعمال وتطوير أفكارهم ومشاريعهم، وسبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في بناء نماذج أعمال ناجحة، وكيفية استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدامها في ابتكار حلول إبداعية في مختلف المجالات.

هذا بجانب استكمال ورش العمل من خلال مجموعة من المدربين لتبادل الأفكار حول وضع خطط الأنشطة الطلابية.