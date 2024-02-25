استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا حول مدينة بعلبك، وذلك تحت عنوان «بعلبك.. حكاية مدينة الشمس بسهل البقاع في لبنان».



وأفاد التقرير: «فوق قمة سهل البقاع في لبنان تقف بشموخ مدينة بعلبك لتظهر لنا مدى القوة الحضرية التي شهدتها عبر العصور المختلفة، وقد ذكر بعلبك في العهد القديم بمعنى «آله واد البقاع»، في حين يرى المؤرخين أن اسمها يعود الآله بعل، وهو آله الحرب عند الكنعانيون، وآله الشمس عند الفينيقيون خاصة بأنهم لهم معبدا بناه الفينيقيون على أرضها».



وأضاف التقرير: «كما الرومان هليوبوليس والتي تعني مدينة الشمس، وتحد بعلبك سلاسل جبال من الجانبين الشرقي والغربي، وترتفع أرضها بحوالي 1163 مترا عن سطح البحر».

وتابع: «المدينة أنشائها الفينيقيون في أوائل القرن الـ20 قبل المبلاد، وكان أول هيكل في المدينة لإله الشمس «بعل» الذي يختفي وراء أعمدة معبد جوبيتر الرومانية، كما عُصر بها على مغارات للطحين ومغارات متداخلة تدل على وجود حياة اجتماعية كاملة».