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الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحت شعار "مصر أم الدنيا ".. تعليم الغربية تنظم فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت مديريةالتربية والتعليم بالغربية اليوم الاحد فعاليات حفل تقييم العروض الرياضية لإدارة كفر الزيات التعليمية، المقام بمدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية التابعة للإدارة وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم

 شهد الحفل الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و فتوح مرعي، مدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، و محمد السقا، وكيل الإدارة، و محسن خيطر، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، و لجنة التحكيم والتقييم من المديرية برئاسة الدكتور أيمن هنداوي، موجه عام التربية الرياضية، و إيمان غراب، موجه أول المديرية، و مها شاهين، و إيمان الهمشري، و باسم فهمي، أعضاء لجنة التقييم ولفيف من القيادات التعليمية والمجتمعية.

 وبدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم عرض جمباز، ثم عرض لرياض الاطفال بعنوان "بناتنا الحلوة " ثم عرض كاراتيه لمدرسة ابيار الابتدائية ثم عرض مدرسة مؤسسة ابيار الابتدائية بعنوان "فلسطين في قلوبنا "، 
وقدم مدير عام الشئون التنفيذية نائبا عن وكيل الوزارة الشكر والتقدير للسادة الحضور من لجنة التقييم على مستوى المديرية، وأشاد بكافة العروض المقدمة من المدارس المشاركة في العروض الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، ومقدما الشكر والتقدير لمدير عام إدارة كفر الزيات التعليمية، وللتوجيه العام للتربية الرياضية، ولجميع المدارس المشاركة والطلاب والمعلمين والمشرفين والموجهين، والموجه الأول بالإدارة للمشاركة في العروض الرياضية، لجهودهم المبذولة.

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية الرياضية التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية