بفائض ٢٣ مليون جنيها.. "عمومية مهندسي القاهرة" تعتمد ميزانية ٢٠٢٣

اعتمدت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة ميزانية النقابة لعام ٢٠٢٣ بفائض وصل الي ٢٣ مليون جنيه ووافقت الجمعية علي الموازنة المطروحة لعام ٢٠٢٤.

كانت نقابة مهندسين القاهرة قد عقدت جمعيتها العمومية العادية لعام ٢٠٢٣ بحضور المهندس حسام عفيفي رئيس النقابة والمهندس ضياء الكيكي امين النقابة والمهندس نادر شمس امين الصندوق.

في بداية كلمته رحب عفيفي بالمهندسين الحضور داعيا الجميع للتكاتف للنهوض بمستقبل النقابة وتحقيق النتائج المرجوه.

وقال عفيفي ان مجلس النقابة عمل علي مدار العام المنقضي بكل جد حيث تم الإنتهاء من تطوير نادي المهندسين بابوالفدا بمستوى يليق بالمهندسين ، كما تم الإنتهاء من انشاء المرحلتين الاولي والثانية من نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة وكذا تم الإنتهاء من حوالي ٨٠% من المرحلة الثالثة والتي تشمل المبني الاجتماعي وحمام السباحة.

فيما استعرض المهندس ضياء الكيكي امين النقابة أبرز الانشطه خلال عام ٢٠٢٣ وقال الكيكي ان مجلس النقابة الحالي اخذ علي عاتقه مهام كبيرة عمل كل مافي وسعه لتحقيقها مشيرا ان أبرز هذه المهام هو ماتم من تطوير للأندية والمقار النقابية، وكذلك تطوير الخدمات النقابية والأنشطة الاجتماعية المقدمة للسادة المهندسين واسرهم .

وأكد الكيكي في كلمته علي إهتمام مجلس نقابة القاهرة بتدريب المهندسين حديثي التخرج وذلك بتوفير دورات تدريبية متميزة لهم .

ولفت ايضا الي دور نقابة القاهرة الهام في قانون التصالح ومزاولة المهنة.

ثم استعرض اهم الانجازات لعام ٢٠٢٣ من خلال برزنتيشن تم اعداده لاطلاع أعضاء الجمعية العمومية عليه.

وبدوره استعرض المهندس نادر شمس امين الصندوق قوائم الدخل لعام ٢٠٢٣ لكلا من مقار النقابة ونواديها

لافتا ان هناك فائض بايردات الأنشطة وايرادات عائد استثمارات البنوك والدمغة الهندسية.

ولفت شمس أثناء عرضه للميزانية بكل تفاصيلها أمام العمومية ان مجمع الفائض التراكمي للنقابة شهد زيادة حيث اصبح ١٥٢،٩٧٨ مليون بعد ان كان ١٣٠،٠٣٧ مليون خلال العام الماضي.

واستعرض شمس أيضا المصروفات والايرادات بناديي حلوان وابوالفداء.

أعلن ان إجمالي الفائض بالنقابة للعام ٢٠٢٣ هو (٢٣،١٢٠ مليون جنيه)

ووجه في نهاية كلمته الشكر لاعضاء المجلس وأعضاء الجمعية العمومية وللعاملين بالنقابة والنوادي.